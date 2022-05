Legalna aborcja dla Ukrainek, które stały się ofiarami gwałtów wojennych? Ordo Iuris mówi "nie"

Wirtualna Polska dotarła do pisma wysłanego do jednego ze szpitali przez przedstawicieli Ordo Iuris. Dotyczy ono przekazania informacji na temat ilości przeprowadzanych zabiegów aborcyjnych ciąż powstałych w wyniku czynu zabronionego w okresie od 1 lutego do 11 maja 2022 roku. W dokumencie zawarto konkretne pytania związane z tym, ile takich zabiegów zostało przeprowadzonych na obywatelkach Polski, a ile na obywatelkach innych krajów. Dodatkowo także, czy każdy z nich był wykonywany na podstawie wcześniejszej opinii prokuratora, której wymaga obecnie polskie prawo.