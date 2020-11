WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Legginsy damskie - z czym nosić, aby wyglądać dobrze? Bawełniane, dzianinowe, z eko-skóry albo w formie jegginsów – najmodniejsze legginsy sprawdzą się nie na treningu, a w casualowych stylizacjach! Jak je nosić, by było modnie i stylowo? Podpowiadamy! Legginsy damskie to wygoda na każdą okazję. Z czym nosić legginsy? Poznaj sprawdzone zestawy dla każdej sylwetki Jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla miłośniczek fitnessu. Dziś są nieodłącznym elementem każdej kobiecej garderoby, który pokochałyśmy za wygodę i komfort noszenia. Dzianinowe i prążkowane idealnie wpisują się w klimat hygge. Bawełniane perfekcyjnie sprawdzają się podczas pracy w trybie home office. A te z eko-skóry można nosić w eleganckich i imprezowych lookach. Masz idealną figurę? Łącz ulubione legginsy z crop topami i krótkimi swetrami, jak Gigi Hadid i Kendall Jenner. Wolisz zatuszować niedoskonałości? Stawiaj na bezpieczne i komfortowe stylizacje z legginsami i dłuższymi bluzkami, kardiganami czy koszulami. Czarne legginsy damskie, z wysokim stanem genialnie wymodelują sylwetkę. A te w pastelach, ciepłych beżach i szarościach będą idealną bazą domowych outfitów. Szukasz pomysłów na to, z czym je nosić, by było stylowo bez względu na okoliczności? Sprawdź najmodniejsze stylizacje z legginsami damskimi z domodi.pl! Wśród tych outfitów na pewno znajdziesz coś dla siebie! Legginsy + bluza oversize – wygodny casual look Legginsy i przeskalowana bluza to klasyczny sportowy set, który zapewni Ci maksimum komfortu noszenia w domu, na zakupach i długich spacerach. Możesz uzupełnić go sportowymi dodatkami – ulubionymi sneakersami i puchową kurtką, ale jeszcze lepiej wygląda przełamany odrobiną elegancji. Do zestawu z legginsami i oversizową bluzą dodaj długi, wełniany płaszcz, ciężkie, masywne botki i czapkę z daszkiem, a w chłodne dni postaw na gruby, kraciasty szal. Całość zyska nonszalancki, miejski charakter i idealnie sprawdzi się na co dzień, nie tylko w domowym zaciszu! Legginsy i swetrowa sukienka – zimowy set, który pokochasz Dzianinowe legginsy + sukienka z dzianiny to idealny wybór dla prawdziwych swetromaniaczek! Z wygodnymi legginsami możesz zestawiać zarówno przeskalowane swetry z golfem, jak i kobiece modele z warkoczowym splotem i dekoltem V, które w tym sezonie nosimy na jedno ramię z koronkowym stanikiem na cienkich ramiączkach. Podczas seansu z Netflixem lub nową książką dodaj do zestawu długie, wełniane skarpety. A gdy wybierasz się na spacer, wybierz sznurowane workery, długą puchową kurtkę i ciepłą czapkę w modnym kolorze! Będzie ciepło i stylowo. Stylizacja z legginsami i kardiganem – nie tylko po domu W domu i na spacerze idealnie sprawdzą się też kobiece stylizacje z legginsami i kardiganem! Dłuższy, rozpinany sweter to najlepsze uzupełnienie zestawów z dopasowanymi spodniami, bo sprytnie zamaskuje niedoskonałości sylwetki. Do wygodnego outfitu dodaj też luźniejszy t-shirt, np. z modnym nadrukiem, a przed wyjściem z domu zadbaj o dodatki. Świetnym wyborem będą eleganckie kozaki na obcasie, długi wełniany szal i duża, zamszowa torba shopper! Przepis na efekt WOW? Total look! Cała stylizacja w odcieniach beżu, brązu czy po prostu w czerni optycznie wysmukli sylwetkę i doda Ci szyku! Legginsy i koszula oversize – na home office Pracujesz w trybie home office i chcesz połączyć wygodę z elegancją? Strzałem w dziesiątkę będzie duet damskich legginsów z oversizową koszulą – białą, błękitną, w delikatne prążki albo po prostu pożyczoną z męskiej szafy. Taki look sprawi, że w pełni skupisz się na pracy, zyskasz motywację, a jednocześnie zapomnisz o sztywnych zasadach dress code'u i niewygodnych szpilkach. Do stylizacji dodaj też drobną, złotą biżuterię. A gdy wychodzisz z domu, wybierz długie kozaki na obcasie, klasyczny, wełniany płaszcz i kaszkiet.