Lekarka wskazuje na ważny problem. Jej pacjentkę wezwano na kontrolę

L4 oznacza "niezdolność do pracy, a nie do życia"

Post Mamy Psychiatry spotkał się z dużym odzewem komentatorów. "Przeraża mnie to, że urzędnicy nie rozumieją, że w przypadku pewnych chorób takie codzienne aktywności są właśnie pomocne w powrocie do zdrowia. To lekarz powinien oceniać, czy pacjent powinien, czy nie powinien robić określonych rzeczy na zwolnieniu lekarskim, które oznacza niezdolność do pracy, a nie do życia" - napisała Patrycja Pieszczek-Bober, prawniczka prowadząca profil prawodozdrowia.