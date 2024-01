Lekarz schudł 7 kg w 12 dni. Oto jego sekret

Samo przestrzeganie czasu spożywania posiłków nie jest wystarczające, aby uzyskać korzyści zdrowotne. Co więcej, na razie nie ma odpowiednich badań, które dają odpowiedzi na pytania, czy post przerywany powinno się stosować czasowo, powtarzając go co jakiś czas czy też do końca życia. Wielką niewiadomą pozostaje również, jakie są długofalowe efekty stosowania takiego sposobu odżywiania.