Ważyła 321 kg. Niesamowite, jak wygląda dziś

Christina Phillips urodziła drugie dziecko

O jej przemianie swego czasu rozpisywały się media na całym świecie. W końcu to nie lada wyczyn, by schudnąć aż 243 kg. Christina Phillips po udziale w programie "Historie wielkiej wagi" zmieniła nie tylko swój wygląd, ale również życie. Postanowiła rozstać się z ówczesnym mężem, który, zdaniem wielu widzów, przyczynił się do jej problemów z wagą.