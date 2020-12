Lekarz zapładniał swoje pacjentki. Kontrowersyjny sposób "leczenia" niepłodności

Sprawę ujawniła córka jednej z pacjentek

Bulwersująca sprawa wyszła na jaw, kiedy córka jednej z pacjentek lekarza, Jaime Hall, dowiedziała się, że jej biologicznym ojcem jest ktoś zupełnie inny niż całe życie sądziła. Kobieta wykonała test DNA i za pomocą stron internetowych dotarła do osób, które są z nią spokrewnione. – To był ostateczny, niezaprzeczalny dowód. Dzielę więcej DNA z wnukiem doktora Pevena niż z córką mojej siostry Lynn – powiedziała w rozmowie z "The Sun" Hall. Jej przypuszczenia potwierdził sam lekarz.