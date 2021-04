Lekarze byli pewni, że spodziewa się bliźniąt. Prawda okazała się inna

21-letnia Amber Cumberland z Oxfordshire w Wielkiej Brytanii niedawno po raz pierwszy została mamą. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie to, że jej córeczka po porodzie ważyła blisko 6 kilogramów. Lekarze do samego końca podejrzewali, że Amber urodzi bliźnięta. Warto zaznaczyć, że "mała" Emily jest drugim co do wielkości dzieckiem w Wielkiej Brytanii, jakie kiedykolwiek się urodziło.