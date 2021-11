Lekarze ostrzegali, że nie doczeka do lat dorastania córki. Schudła 44 kilogramy

24-letnia Lillie Monro przez lata nie za specjalnie dbała o to, aby zdrowo się odżywiać. Dieta młodej mamy składała się głównie z obfitych posiłków, fast foodów, które zjadała na mieście oraz pokaźnej ilości słodyczy, które miały pomagać w walce ze stresem. Jeszcze dwa lata temu waga kobiety wskazywała prawie 134 kilogramy. Specjaliści przemówili 24-latce do rozsądku, zauważając, do czego może doprowadzić zaniedbanie, którego się dopuściła.