Lekcja stylu Goldie Hawn. Te buty powinny być w szafie każdej kobiety 70+

Goldie Hawn to barwna, temperamentna i doskonale znana wszystkim gwiazda kina, która ma na koncie wiele kultowych ról - między innymi w filmie "Ze śmiercią jej do twarzy". Mama Kate Hudson ostatnio pojawiła się na ściance z córką, promując jej nowy film "Glass Onion". Chociaż młodsza z aktorek wyglądała jak diwa z Hollywood, to Goldie wcale nie ustępowała jej kroku.