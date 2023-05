Lekko, zdrowo, smacznie. Z tymi urządzeniami przygotujesz zdrowe dania szybko i bez wysiłku

Ciepłe temperatury skutecznie zniechęcają do ciężkich, tłustych potraw. To czas, kiedy coraz chętniej sięgamy po sałatki, zupy – kremy, świeżo wyciskane soki, koktajle i inne, lekkie dnia. Niewątpliwą zaletą zdrowej, owocowo – warzywnej diety jest szybkość i łatwość przygotowania każdego z dań. Jak sprawić, by zdrowe gotowanie stało się jeszcze prostsze? Sięgnij po urządzenia, które w mig przygotują aksamitną zupę, pyszny shake i sałatkę pełną warzyw. Oto sprzęty, które warto mieć w kuchni zawsze - nie tylko w ciepłe dni.

Rozdrabniaj i miksuj na zdrowie

Trudno wyobrazić sobie zdrową kuchnię bez blendera. To wszechstronne, wielozadaniowe urządzenie doskonale sprawdza się do przygotowania smacznych i prostych posiłków. Na rynku znajdziemy dwa rodzaje blenderów – kielichowe i ręczne. Blender kielichowy to nic innego, jak mikser połączony z naczyniem, do którego wrzucamy produkty, które chcemy rozdrobnić lub wymieszać. Z kolei blender ręczny to idealny przyrząd do przecierania i mieszania produktów. Ręczne urządzenie zwykle zaopatrzone jest w kilka różnych końcówek. W zestawie często znajduje się naczynie, w którym cięcie, siekanie, rozdrabnianie, mieszanie i ubijanie jest jeszcze łatwiejsze.

Jakie dania i napoje przygotujemy z pomocą blendera? To nieocenione urządzenie do przyrządzania owocowych i mlecznych koktajli, kruszenia lodu oraz miksowania gęstych sosów i zup kremów.

Grill nie tylko ogrodowy

Maj to początek sezonu grillowego, ale nie każdy może pozwolić sobie na grillową ucztę w ogrodzie. Dla tych, którzy nie dysponują własnym kawałkiem trawnika, idealny będzie grill elektryczny. To praktyczne urządzenie sprawia, że możemy cieszyć się wybornymi potrawami przez cały rok. Warto podkreślić, że dania z grilla to nie tylko tłuste kiełbasy, żeberka i karkówka. Na ruszcie można położyć właściwie wszystko. Z pomocą grilla elektrycznego szybko i łatwo przygotujemy drób, ryby, szaszłyki, opiekane warzywa i owoce, a także sery - i to wszystko bez tłuszczu. Wymarzony sprzęt dla każdego, kto ceni sobie czas i zdrowe, smaczne posiłki.

Ugaś pragnienie dzięki zdrowym sokom i napojom

Wiosną i latem pijemy więcej, dlatego w tym czasie warto zatroszczyć się o zdrowe i wartościowe napoje, które nie tylko nawodnią organizm, ale także dostarczą mu cennych składników odżywczych. Soki i koktajle to świetny sposób na zdrowe orzeźwienie i doskonała alternatywa dla szkodliwych, słodkich napojów gazowanych. Co więcej, ich przygotowanie wcale nie jest trudne.