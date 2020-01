WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 yerba mateyerba mate herbataporadnik kupującego Magdalena Tatar wczoraj (12:41) Lepsza od kawy. 7 powodów, dla których pokochasz yerba mate Brak słońca, pilny deadline, a może męczący dzień w pracy? Powodów, dla których sięgamy po mocną, małą czarną jest wiele, ale na rozbudzenie sposobów jest więcej – jednym z nich jest yerba mate. Napój słynie z tego, że daje nam energię, ale jego działanie nie ogranicza się tylko do tego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Yerba mate pije się w specjalnym kubku (często z tykwy) i za pomocą słomki zwanej bombillą (123RF) Zamiast kawy – yerba mate Yerba mate zawiera odmianę kofeiny – mateinę. Susz jest też bogaty w magnez, cynk, żelazo, potas i wapń, a także witaminy. Lepsze samopoczucie zapewnią nam witaminy A i E oraz B i C. Mimo charakterystycznego aromatu, który nie każdemu przypadnie do gustu, posiada cenne właściwości. Yerba mate ma korzystny wpływ na naszą sylwetkę i zdrowie. Pochodzący z Ameryki Południowej ostrokrzew paragwajski stał się popularną i uznawaną często za zdrowszą alternatywą dla kawy. Charakterystyczne naczynie zwężające się ku górze i słomkę z odcedzającym fusy sitkiem u dołu widzieliśmy nie raz w programach znanych podróżników jak np. Wojciecha Cejrowskiego. Więcej energii na ambitne plany Choć spożywanie rozsądnej ilości kofeiny w różnej postaci nam nie zaszkodzi (a czasem nawet pomoże), to działanie mate jest bardziej równomierne, bez nagłych skoków ciśnienia, które wywołuje mocna kawa. Większa witalność dzięki yerba mate to jeden ze sposobów na zrealizowanie ambitnych planów na 2020 rok. Zapewni coś jeszcze: odporność, tak cenną w okresie przeziębień. Redukuje stres Lepsze samopoczucie i równocześnie więcej energii? Brzmi świetnie. Często stres, który odczuwamy na co dzień, przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, a naturalny napar pomoże nam zachować równowagę. Zimowy brak siły, długie wieczory i niewielka ilość słońca wpływają na pogorszenie samopoczucia i gorszy nastrój. Na to także może zaradzić systematycznie stosowana yerba mate. Zbawienne przeciwutleniacze Choroby cywilizacyjne to problem, który dotyczy nas coraz częściej. Korzystny wpływ na układ nerwowy ma wit. B, ale też cenne przeciwutleniacze, które uznaje się za składnik profilaktyczny w walce z chorobami nowotworowymi. Jeden i drugi składnik znajdziemy w yerbie. Detoks i pielęgnacja Przeciwutleniacze wpływają też na spowolnienie procesów starzenia, utrzymanie korzystnego wyglądu i oczyszczanie organizmu. Przez to możemy po pewnym czasie zaobserwować poprawę kondycji skory i włosów i zachować lepszy wygląd na dłużej. Taki detoks przyda się o tej porze roku (zanieczyszczenie powietrza, sezon grzewczy), a także po świętach, w których czasie jemy więcej i mniej zdrowo. Dla zdrowego serca Działanie yerba mate wpływa też na funkcjonowanie układu krwionośnego. Regularnie pity napar z suszonego ostrokrzewu reguluje poziom cholesterolu i usprawnia krążenie. Yerba mate pomoże chronić serce. Łagodniejszy PMS Te kobiety, którym doskwiera poddenerwowanie i obniżony poziom nastroju przed menstruacją, mogą także skorzystać na zamianie czarnej kawy na yerbę. Napar z jednej strony dodaje nam energii, ale łagodniej niż kawa. Uczucie zmęczenia jest zredukowane, jesteśmy bardziej witalni, mamy więcej siły, ale nie odbywa się to skokowo, przez co nie "podkręcamy" rozdrażnienia. Natura bliska sercu – yerba mate Yerba to dodatkowo także sposób na witalność bez sięgania po niezdrowe napoje energetyczne pełne chemii. Naturalny napar pobudza i jest też alternatywą dla osób, którym inne napoje stymulujące funkcjonowanie na co dzień zwyczajnie nie smakują. Nie każdy w końcu jest fanem kawy. I choć na zauważalne efekty działania picia yerba mate trzeba odrobinę poczekać, to naprawdę warto. Tym którym zależy na szybszym czy mocniejszym działaniu, mogą sięgnąć po yerba mate np. z guaraną. Materiał powstał przy współpracy z Allegro. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :