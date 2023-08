Lepszych nie jadłeś. Ekspresowy przepis Kuronia robi furorę

Ogórki małosolne to przysmak, któremu trudno się oprzeć. Są chrupiące, słone, a do tego niskokaloryczne. Niestety, cena gotowych ogórków małosolnych może powalić. Dlatego też lepiej przygotować je w domu. To bardzo proste - zdaniem kucharza, Jakuba Kuronia, nie potrzebujesz do tego ani solanki, ani specjalnego naczynia.