"Leśne kurczaki" pojawiły się w lasach. Zastąpią ci mięso

Choć sezon na grzyby rozpoczyna się wraz z nadejściem jesieni, pod koniec lata w lasach pojawiają się już pierwsze borowiki, maślaki, prawdziwki, a także żółciaki siarkowe . Łatwo je przeoczyć, bowiem w odróżnieniu od reszty grzybów, rosną na drzewach. Co warto o nich wiedzieć?

Żółciak siarkowy to pasożyt drzew liściastych. Występuje na całym świecie. W Polsce pojawia się pod koniec lata. Z wyglądu przypomina nieco hubę, jednak w przeciwieństwie do niej, wyróżnia się wyjątkowym, żółtym kolorem.

Rośnie na dębach, klonach, olszach, robiniach, cisach i topolach. Rozpoznasz go po pofałdowanym, mięsistym kapeluszu, który osiąga nawet 50 cm. Na początku sezonu przybiera żółto-pomarańczową barwę. Z biegiem czasu traci swój pierwotny kolor i staje się kremowy. W ten sposób odróżnisz młody okaz do starego. Okres kwitnienia zaczyna się wiosną, a kończy późnym latem, jednak ze względu na zmianę klimatu, coraz częściej można spotkać go także jesienią.