Leszek Lichota ma ważną zasadę w święta. Mówi o aspekcie religijnym

Leszek Lichota o planach zawodowych. Podjął decyzję

W rozmowie z Anną Gondecką, reporterką serwisu dziendobry.tvn.pl, Lichota przyznał, że już jakiś czas temu podjął ważną decyzję dotyczącą swojego życia zawodowego. - Parę lat temu zdecydowałem, że będę robił jedną rzecz na raz, a nie kilka, więc to daje mi rytm, który nie jest męczący. Teraz jesteśmy w trakcie zdjęć do czwartego sezonu "Skazanej", a od nowego roku zacznę zdjęcia do nowego serialu z półki premium, więc nie mam czasu na oddech - podkreślił aktor.