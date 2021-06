Leszek Miller opowiedział historię sprzed lat. Dlatego odsunął się od Kościoła

Zmiana stosunku do kościoła

We wspomnianej książce były premier podkreśla, że jako dziecko był bardzo wierzący i związany z Kościołem. Przystąpił do pierwszej komunii świętej i co niedzielę służył do mszy jako ministrant. Z żyrardowskim księdzem pozostawał w dobrych stosunkach, często zaglądał na plebanię. Brał także udział w urządzanych przez duchownego, turniejach ping-ponga oraz wycieczkach rowerowych.