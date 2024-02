Biją na głowę jeansy. Spodnie Lewandowskiej to prawdziwa petarda

Południowy i swobodny styl Katalonii wyraźnie wpłynął na garderobę Anny Lewandowskiej, która wymieniła dosłowną elegancję na eklektyczny miszmasz. Trenerka, bizneswoman oraz najpopularniejsza Polka w Barcelonie wyraźnie upodobała sobie krótkie bluzki, które są idealnym kompanem spodni z wysokim stanem . Odsłaniają brzuch i opinają górę sylwetki, a tym samym zapewniają przestrzeń do zabawy z fasonem oversize i podwyższonym pasem spodni.

Anna Lewandowska to wielka fanka spodni z wysokim stanem i szeroką nogawką

Spodnie z szeroką nogawką i wysokim stanem mają w sobie to "coś ". Można śmiało powiedzieć, że wpisują się w ramy klasyki i spełniają przesłanki brytyjskiego stylu preppy. Z drugiej strony mają w sobie coś przewrotnego i zawadiackiego, co kojarzy się ze strojem ulicznego gazeciarza czy dawnymi ikonami stylu, które szły pod wiatr, wyznaczając nowy kierunek w kobiecej garderobie.

Przypadną do gustu zarówno miłośniczkom modowych retrospekcji, fankom nowoczesności, jak i zwolenniczkom ekstrawagancji. Nic dziwnego, że Anna Lewandowska chodzi w nich niemalże non stop .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!