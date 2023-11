Zapytali ją o kebaba. Zdradziła swoje "jedzeniowe grzeszki"

Nie uznaje "cheat mealów"

Nawet będąc na diecie, nie ma nic złego w tym, by sporadycznie sięgnąć po kawałek czekolady czy kawałek pizzy. W końcu jesteśmy tylko ludźmi i powinniśmy móc pozwalać sobie na takie jedzeniowe przyjemności. Jednak wygląda na to, że Anna Lewandowska w swoim przypadku nie akceptuje takich szaleństw. Wiemy, że nie sięga po uwielbianego przez Polaków kebaba, co wyznała na antenie "Dzień Dobry TVN".