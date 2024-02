Była na obozie Lewandowskiej. Mówi, co zobaczyła

Opowiedziała, jak zachowywała się trenerka

Obozy prowadzone przez Annę Lewandowską cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a rezerwacja miejsc odbywa się w ekspresowym tempie. Na własnej skórze doświadczyła tego Monika Sobień-Górska, która napotkała pewne trudności, by móc uczestniczyć w "Camp by Ann". W wywiadzie udzielonym Wirtualnym Mediach autorka biografii podzieliła się swoją historią o tym, jak początkowo znalazła się na liście oczekujących, by ostatecznie móc kupić bilet. Po przybyciu na miejsce obozu pisarka była pozytywnie zaskoczona.