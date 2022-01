Lewandowscy opublikowali romantyczne zdjęcie. Skomentowała je międzynarodowej sławy modelka

Internauci z całego świata jak zwykle zachwycili się zdjęciem pary. "Jesteście superowi", "Słodziaki", "Jak miło na Was popatrzeć. Tacy zakochani" – piszą w sekcji komentarzy. Jednak szczególną uwagę przykuwa jeden komentarz. Napisała go bowiem znana na całym świecie modelka Heidi Klum. Zdecydowała się na zostawienie pod postem emotki w kształcie czerwonego serca. Jak widać i ona dołączyła do grona międzynarodowych gwiazd, które podziwiają sportowe osiągnięcia Roberta Lewandowskiego i śledzą jego media społecznościowe.