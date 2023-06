Lewandowska pokazała się w stroju kąpielowym. Zmysłowy model błyskawicznie znika z półek

Strój z górą w formie biustonosza bez ramiączek znajdziesz w wielu sklepach pod nazwą "bandeau" (to francuskie słowo oznacza tyle, co "opaska"). Pasuje każdemu, bez względu na typ sylwetki czy rozmiar – powabnie podkreśla obojczyki, optycznie powiększa biust, zapewnia swobodę ruchu, a przede wszystkim jest miłą odmianą od dobrze znanych, klasycznych strojów. Za takimi kostiumami już szaleją gwiazdy. Jeśli nie lubisz staników-opasek, możesz też sięgnąć po modele z ramiączkami wiązanymi wokół szyi – to pewna opcja dla posiadaczek większego biustu.