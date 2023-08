Lewandowska w bikini. Sznureczki wyszły na pierwszy plan

Dodatki mają znaczenie

Anna Lewandowska postanowiła uzupełnić ten plażowy look okularami przeciwsłonecznymi, które są oczywiście absolutnym niezbędnikiem na lato. Rzucające się w oczy pomarańczowe oprawki okalały geometryczne szkła. Choć moda rządzi się swoimi prawami, to okulary zawsze warto dobierać do kształtu twarzy. Prostokątne oprawki sprawdzą się na buzi podłużnej, owalnej lub okrągłej.