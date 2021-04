Lewandowska wyprawi córkom przyjęcie urodzinowe. Goście dostali wytyczne

Obie córki Anny Lewandowskiej urodziły się w maju. Dlatego znana trenerka zdecydowała, że zorganizuje im jedno, ale za to większe wspólne przyjęcie. Goście zostali poinformowani, jakie prezenty mogą wręczyć.

Bez wątpienia życie Anny i Roberta Lewandowskich diametralnie się zmieniło, gdy na świecie pojawiła się ich pierwsza córka. 4 maja 2017 roku urodziła Klara, która natychmiast stała się ich oczkiem w głowie. 3 lata później, 6 maja 2020 roku, trenerka i piłkarz po raz drugi zostali rodzicami, a do rodziny dołączyła maleńka Laura.

Obie córki Lewandowskich świętują swoje urodziny w maju, więc Anna i Robert postanowili wyprawić im jedno, ale za to większe przyjęcie urodzinowe. Dziewczynki będą mogły wspólnie cieszyć się obecnością gości. Ze względu na pandemię mama Klary i Laury postanowiła, że uroczystość odbędzie się na świeżym powietrzu, w dużym ogrodzie ich domu w Monachium.

Goście dostali wytyczne

Jak podaje gazeta "Party", Anna Lewandowska przygotuje dla swoich córek dwa różne torty, ponieważ każda z nich lubi inne postaci z bajek. "Kinderbal będzie wspólny, ale torty dwa: z jednorożcem dla Klary, a dla Laury z Calineczką "– zdradza w "Party" znajoma Lewandowskich.

Co więcej, podobno trenerka poinformowała gości, by nie kupowali prezentów. Jednak jeśli koniecznie będą chcieli coś kupić dziewczynkom, by nie przychodzić do nich z pustymi rękoma, to dostali konkretne wytyczne, co mogą im podarować. Mają postawić na gry i zabawki edukacyjne.

"Plastikowe nie wchodzą w grę, bo Ania przywiązuje wagę do ekologii i stara się też, by pokoje jej córek były utrzymane w minimalistycznym stylu – mówi znajoma Lewandowskich w rozmowie z tygodnikiem.

Wymagania Lewandowskiej co do prezentów dla córek wynikają z jej stylu życia. Anna na co dzień ogranicza plastik w swoim życiu i nie chce przyczyniać się do produkowania zbędnych odpadów. Dlatego swoim córkom kupuje zabawki wykonane z materiałów z recyklingu lub naturalnych surowców np. z drewna lub certyfikowanej bawełny.

Lewandowska marzy o synu

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl