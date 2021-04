Dorota Naruszewicz zachęca do sprzątania. "My od święta dbamy o Mateczkę Ziemię"

Apel aktorki do rodaków

Niedawno aktorka wybrała się na rodzinny spacer. Przy okazji zabrała ze sobą rękawiczki oraz worki. Przechadzając się po okolicy zebrała wszystkie znajdujące się w pobliżu śmieci i wystosowała apel do innych osób.

"Wysprzątana Ziemia wygląda bardzo ładnie. Ale, tak coś czuję, że za tydzień już taka nie będzie. Bo my od święta dbamy o tę naszą Mateczkę Ziemię... Choć oczywiście są coraz liczniejsze wyjątki, znam takie osobiście. Widzę sporo osób zbierających śmieci podczas spacerów z psami, a nawet w czasie biegania. Fajnie. Wierzę, że będzie to coraz częstszy widok. A od takich drobnych zachowań wiele zależy" - czytamy na Instagramie.

Naruszewicz wstawiła kilka zdjęć z jej spaceru, na którym wyraźnie widać, ile śmieci udało się jej zebrać. Fani od razu pochwycili pomysł: "Brawo pani Doroto!", "Szkoda, ze świadomość nie wzrasta u tych, co śmiecą", "Śmieci czasem trzeba pozbierać, zwłaszcza jeśli jest ich mnóstwo", "Szacunek!".

