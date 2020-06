LGBT. Co oznacza ten skrót?

W ostatnich dniach, za sprawą posła PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudy termin LGBT jest na ustach wielu. Co oznaczają te litery, jakie znaczenie za sobą niosą?

Termin LGBT powstał w latach 60-tych XX wieku w USA. Do powszechnego obiegu wszedł w latach 90-tych. Litery, które go tworzą, to pierwsze litery słów Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, oznaczających kolejno lesbijski, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transgenderowe. Skrótu LGBT używa się do określenia ogółu osób, których orientacja jest inna niż heteroseksualna.

LGBT. Orientacja seksualna jest płynna, jej ustalenie nie jest oczywiste Świat nie jest różowo-niebieski. Dlatego powstała tęcza symbolizująca różne orientacje seksualne. Mniejszości seksualne istnieją w naszym społeczeństwie. Warto mieć świadomość, że pojęcie orientacji seksualnej jest płynne. Są osoby, które do tej pory jej nie określiły i dopiero poznają siebie oraz swoje preferencje. Z biegiem czasu skrót LGBT zaczął się rozszerzać i dodawano do niego kolejne litery, tj. A, oznaczającą osoby aseksualne lub Q, pochodzącą od terminu queer. Do skrótu LGBT dodaje się często znaczek plus, aby objąć spektrum seksualności i tożsamości płciowych.

Na czym polega ruch LGBT Ruch LGBT to walka, dążenie do uzyskania równych praw dla każdego człowieka, bez względu na orientację seksualną. Przedstawiciele tej grupy społecznej organizują tzw. marsze równości, aby przekonać resztę świata do swoich racji. Nie chodzi im jednak o dominację, a jedynie o tolerancję i wzajemny szacunek.

