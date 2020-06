Monika Miller wyznała, że jest panseksualna. 25-latka od lat poszukuje swojej tożsamości seksualnej

Termin panseksualizm zyskał popularność w 2016 roku dzięki amerykańskiej gwieździe Miley Cyrus. – Przez całe życie nie potrafiłam zdefiniować ani własnej płci, ani seksualności. Nienawidziłam słowa "biseksualna", bo mnie szufladkowało. Nigdy też nie myślałam o innych, że są dziewczynami lub chłopakami. […] Sama czuję się w tej kwestii neutralnie – kiedy to sobie uświadomiłam, łatwiej też było mi zrozumieć własną seksualność. Nie czuję się hetero, nie czuję się homo i tak jest OK. Jestem panseksualna – wyznała artystka w wywiadzie dla "Variety".

Panseksualizm. Monika Miller zdobyła się na szczerość

Kilka dni temu podobną deklarację wygłosiła w rozmowie z serwisem pomponik.pl wnuczka Leszka Millera, Monika Miller. - Zauważyłam, że wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy. Bardziej pociąga mnie to, czy ktoś jest ambitny, kreatywny, żywy. Nie spotyka się takich osób codziennie. To mnie pociąga i jest atrakcyjne" - powiedziała Monika Miller. Dodała, że w swoim życiu nie trafiła na odpowiedniego mężczyznę. Nie wzbudza też zainteresowania ze strony kobiet. "Coś ewidentnie jest nie tak. To jest panseksualność" - podsumowała Miller.