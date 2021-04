Libido w okolicach zera. Jak poradzić sobie z problemem?

Kolejny symptom to reagowanie mniejszym podnieceniem. Mężczyzna dochodzi do wniosku, że kiedyś, gdy partnerka opowiadała mu, jak będą kochać się na urlopie, to na samą myśl o tym miał wzwód, a teraz stwierdza, że jest mu to zupełnie obojętne. To samo dotyczy scen filmowych czy rozmów o seksie. Kiedyś robiły na nim wrażenie, a teraz zupełnie nie. Podobnie jest ze zbliżeniami; kobieta zauważa, że choć ma ochotę na seks, to trudno jej uzyskać podniecenie, choć dawniej nie sprawiało to problemu. Inny syndrom może dotyczyć trudności z wejściem na wyższy poziom podniecenia i osiągnięcie orgazmu. Podniecenie występuje, jednak w trakcie seksu coś ją rozprasza i nie pozwala pójść dalej. Oczywiście, gdy coraz rzadziej dochodzi do seksu, to także znak, że może się dziać coś niedobrego z libido.