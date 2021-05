Rodowicz pokazała zdjęcie mamy z młodości. "Jaka piękna kobieta"

Maryla Rodowicz jest ikoną polskiej sceny muzycznej. 4 lata temu świętowała swoje 50-lecie pracy artystycznej. Jej piosenki znają na pamięć kolejne pokolenia. Pasją do muzyki zaraziła ją jej mama Janina. Kobieta zmarła w 2017 roku, miała 93 lata. Maryla do ostatnich chwil się nią opiekowała. Choć już nie ma jej na tym świecie, to w pamięci córki wciąż jest żywa.