Longoria olśniła w odważnej kreacji. Metalowy detal trzymał całość "w ryzach"

Mówi się, że piękny wygląd wymaga poświeceń. Dlatego też gwiazdy wsuwają nogi w nienaturalnie wysokie obcasy i ściskają talie gorsetami. Bywa, że w upalne dni decydują się na czarną skórę. Eksperymentują też z głośnymi trendami , ubierając się np. w "naked dresses" czy sukienki z wycięciami. Eva Longoria robi to po mistrzowsku.

Eva Longoria zaprezentowała się w czarnej, wieczorowej sukni o przylegającym do ciała kroju . Nie od dziś wiadomo, że gustuje w głębokich dekoltach, ale tym razem przeszła samą siebie. Dekolt połączył się bowiem z odważnym wycięciem pod biustem, a całość trzymał w ryzach detal w postaci metalowego trójkąta. Niby minimalistycznie, a bardzo pomysłowo i efektownie. W taką kreację z pewnością chętnie wskoczyłaby też Kim Kardashian.

