Ludmiła Putina. Oto kim jest była żona rosyjskiego przywódcy

Jak podkreśla Oleg Błocki, autor książki "W. Putin. Droga do władzy", Ludmiła przyznawała, że "to nie była miłość od pierwszego wejrzenia". Podkreśla, że jej wybranek miał niezwykle autorytarny sposób bycia. Już jako jej mąż narzucił imiona, jakie będą nosić ich dzieci. Miał narzucać jej także wybór kierunku studiów - Ludmiła ukończyła romanistykę. Co więcej, Putin długo ukrywał przed Ludmiłą, że pracuje w KGB i kłamał, że jest zwykłym policjantem.