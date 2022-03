Jak rozszyfrować działania Władimira Putina? Specjaliści zwracają uwagę na najważniejsze

- Psychopaci bardzo często sami się stawiają w miejscu ofiary, co bardzo dobrze teraz widać po reakcjach Putina. To NATO jego atakuje. To Europa, Ukraina mu coś odebrała. Wychodzi przy tym kompletny brak odpowiedzialności za swoje czyny. Psychopaci jednak świetnie funkcjonują w społeczeństwie, ponieważ mają bardzo wysoką zdolność manipulowania. Jest to możliwe dzięki temu, że bardzo dobrze potrafią odczytywać emocje. Potrafią powiedzieć dokładnie to, co ludzie chcą usłyszeć - wyjaśnia Julia Izmalkowa.