Łukasz Jemioł szyje maseczki na sprzedaż i dla szpitali

Łukasz Jemioł to kolejny projektant, który wykorzystuje swoje zasoby, by wspomóc służbę zdrowia. Szyje wielorazowe maseczki ochronne, które przekazuje za darmo szpitalom. By to sfinansować, sprzedaje maski w swoim sklepie internetowym. Cena? 39 zł za sztukę.

Łukasz Jemioł szyje maseczki dla szpitali i klientów. Cena? 39 zł za sztukę. (ONS.pl)