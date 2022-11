Łzy same płyną do oczu. Tak podsumowała Polaków

Podobne motywy zawarte są w następnych ilustracjach. Wisiorek z przedzielonym terytorium Polski, czapka z napisem "Make Poland Great Again", czy flaga kraju wbita w plecy kobiety - to tylko niektóre z nich. Każda z ilustracji jest mocnym przekazem. Autorka zwraca uwagę na to, że polskie społeczeństwo jest rozdarte. Próbuje skłonić odbiorców do refleksji. 11 listopada powinien być dniem zadumy oraz chwilą na zastanowienie się, co łączy Polaków, a nie dzieli.