Poprosił staruszka o dolara. Pomógł mu bez wahania. Tak się odwdzięczył

Zachary Dereniowski prowadzi na TikToku popularne konto, które obserwuje aż 19,3 miliona internautów, co jest prawdziwą rzadkością. Jego kontent bazuje na filmikach, w których prosi przypadkowo spotkane osoby o drobną pomoc, najczęściej finansową. Jeśli wykażą się życzliwością, wynagradza ich sporymi sumami.

Bohaterem jednego z ostatnio opublikowanych nagrań jest staruszek Davie, który pracuje w sklepie budowlanym. Wzruszające wideo obejrzało już ponad 16 milionów użytkowników platformy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gdy bezinteresowna pomoc zostaje wynagrodzona

Zachary podszedł do pracownika sklepu budowlanego i poprosił go o dolara, tłumacząc, że zostawił portfel w domu. Tiktoker wyjaśnił, że potrzebuje kupić dwie śruby, by zbudować biurko dla syna. Nie dość, że pracownik pomógł mu wybrać odpowiedni rozmiar śrub, to jeszcze planował pójść po kartę i zapłacić za nie. Zachary Dereniowski wynagrodził ten gest życzliwości, wręczając mężczyźnie 1000 dolarów. Ten z kolei obiecał mu, że wykorzysta pieniądze, by pomóc innemu nieznajomemu.

Najstarszy pracownik w Ameryce Północnej skończył 100 lat

W trakcie rozmowy okazało się, że ekspedient w sklepie budowlanym ma na imię Davie i niedawno skończył 100 lat, co czyni go najstarszym pracownikiem nie tylko w USA, ale i całej Ameryce Północnej. Co więcej, pod wyjątkowym filmikiem widnieje komentarz zamieszczony przez internautę, który pracuje w tym samym sklepie co Davie. Okazuje się, że staruszek pracuje nie dlatego, bo musi, ale dlatego, że naprawdę lubi pomagać innym.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!