Ma 335 zł na całe święta. Prosi internautów o pomoc

Zbliżająca się Wigilia to nie dla wszystkich czas radości. Niektórym ciężko się cieszyć ze świąt, skoro nie mają wystarczająco pieniędzy, żeby je zorganizować. Jedna z takich kobiet zwróciła się o pomoc do internautów. Wiele polskich rodzin nie stać na to, żeby przygotować święta (Agencja Gazeta) Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw. Niektórym ciężko uzbierać nawet na kilka z nich. "W tym roku bardzo kiepsko u nas z kasą. Zostało do wypłaty czyli do 10 stycznia 355zl po odjęciu wszystkich rachunków i opłat. Gdzie tu normalnie funkcjonować i jeszcze zorganizować święta? Macie jakieś patenty na tanie a pyszne jedzenie świąteczne i wigilijne?" - napisała użytkowniczka forum WP Kafeteria. Internauci radzą Okazało się, że inne internautki miały podobne doświadczenia. "Kupiłam dziś karpia i zapłaciłam prawie 40 zł.... Drożeje wszystko strasznie. U nas też biednej niż w inne lata" – napisała jedna z nich. "Współczuję, jest coraz drożej... Jak osoby zarabiające najniższą krajową mają sobie poradzić?", "Porównując te święta do poprzednich, to jakiś kosmos z cenami jest" – dodały inne. Internauci próbowali doradzić jej, jakie niedrogie dania może zrobić na święta. "Kapusta z grochem, barszcz z uszkami i karp to nie wydatek" – odpowiedział jej jeden z forumowiczów. "Krokiety z kapusta i grzybami, gołąbki siekane - przepyszne. Masz może jakieś zapasy w lodowce? Ja jestem z natury oszczędna i od 2 tygodni kupuje mięcho w promocji i mrożę" - czytamy w innym komentarzu. Padł tez pomysł zrzutki z rodziną albo zaproponowania, żeby każdy przyniósł jedno danie. A wy co zaproponowałybyście kobiecie?