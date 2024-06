Skończył 68 lat. Nie ukrywa, w jakich warunkach dziś żyje

Henryk Gołębiewski związał się z poznaną na postoju taksówek Mirą, z którą przeżył 18 lat. Niestety podczas zdjęć do filmu "Edi" dowiedział się, że jego ukochana nie żyje.

Po śmierci wieloletniej partnerki Miry cały świat mu się zawalił. Długo nie potrafił się z tym pogodzić, a praca pomogła mu w pozbieraniu się po tragedii. Nie przypuszczał wówczas, że będzie jeszcze kiedyś zakochany. Los się jednak do niego uśmiechnął. W 2002 roku spotkał w barze Marzennę Matusik. Ona nie rozpoznała w nim znanego aktora.

Miłość kwitła, a cztery lata później para stanęła na ślubnym kobiercu. Niestety ich sielankę przerwała choroba nowotworowa artysty. Wówczas okazało się także, że jego żona jest w ciąży. "Pierwsza myśl była taka, że córka się urodzi, a ja umrę. Ale już następnego dnia inaczej na to spojrzałem" - zdradził w "Życiu na gorąco" Gołębiewski.

Jest jego oczkiem w głowie. - Mam zbyt miękkie serce, nie potrafię być wymagający. Wiem, że popełniam błąd. Ale nasze relacje są świetne. Gdy córka coś chce, przychodzi i rozmawia ze mną. Zawsze się ze sobą zgadzamy. Jedynie z żoną się kłóci, i to ostro - opowiadał w rozmowie z tygodnikiem "Świat & Ludzie".

Gołębiewski wrócił do grania, jednak pandemia dała mu się we znaki. Pomogło mu wtedy doświadczenie pracy w budowlance. - Nie jestem zatrudniony na etacie w teatrze, więc w pandemii wykonywałem prace dorywcze — na przykład byłem ślusarzem, a przez 1,5 roku z kolegą, również aktorem, montowałem klimatyzatory — mówił w jednym z wywiadów.

Z tego kryzysu udało im się wyjść obronną ręką i teraz wydaje się, że wiodą spokojne i udane życie na warszawskim Mokotowie, gdzie się wychował. Gołębiewski razem z żoną i córką dzieli nieduże mieszkanie z niewielkim ogródkiem. "Mamy 51 metrów, są trzy osoby, zmieszczą się i mniej jest do sprzątania. Każdy kąt znam, w dodatku mieszkamy przy metrze, samochód nawet niepotrzebny" - opowiadał.

