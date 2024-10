Ma 78 lat. "Dobry seks" jest dla niej kluczowy

- Seks jest czymś, co łączy i tworzy więcej przynależności. Ludzie, którzy mają zdrowe relacje seksualne, zwykle trwają razem o wiele dłużej. Ale to nie tylko z powodu samego aktu, ale z powodu ciepła i intymności, które tworzy seks - dodała aktorka w rozmowie.

Dodała też z nutą żartu, że "trzeba być dla siebie od czasu do czasu miłym".

Kurt Russell dodał natomiast w tej samej rozmowie, że po tylu latach wciąż docenia to, że wspólnie doświadczają kolejnych rzeczy i są ze sobą zarówno w momentach wzlotów, jak i upadów.

- Nie zawsze jest łatwo. Jest wiele przeszkód, przez które przechodzimy. Są rzeczy, w które wierzymy i te, w które nie wierzymy i co do których się nie zgadzamy - oznajmiła Goldie Hawn.

