Ma 96 lat. Jest najstarszą osobą, która zbiera na WOŚP przez eSkarbonkę

Anna Kusiak niedawno skończyła 96 lat. Wiecznie uśmiechnięta starsza pani jest chyba jedną z najbardziej sędziwych wiekiem użytkowniczek mediów społecznościowych. Znajdziemy ją zarówno na Instagramie, jak i TikToku. Co roku 96-latka robi wszystko, aby zebrać jak najwięcej funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć sama fizycznie nie jest w stanie robić to, co dziś tysiące wolontariuszy, prowadzi zbiórkę przez internetową skarbonkę.