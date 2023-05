Ma chłoniaka. O nowotworze dowiedziała się przypadkiem

Życie Marleny Pańkowskiej od początku kręciło się wokół muzyki. Artystka skończyła nawet szkołę muzyczną. W latach 80. na jej drodze stanął Tomasz Samborski. Piosenkarka dołączyła do jego zespołu Toy Boys. Śpiewała w nim w chórkach i grała na keyboardzie.

Po sukcesie bandu w Stanach Zjednoczonych piosenkarka postanowiła rozpocząć solową karierę. To właśnie wtedy artystka zdecydowała się występować pod pseudonimem scenicznym. Shazza, jak sama tłumaczy, to kochliwa kapłanka ze świątyni Abu Simbel w Egipcie, która potrafiła "namieszać".

Autorka hitu "Bierz, co chcesz" bardzo szybko podbiła serca fanów. Jej utwory robiły prawdziwą furorę nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W 2000 r. gwiazda pojawiła się także na okładce magazynu "Playboy".

Mimo że największą popularność artystka ma już za sobą, wciąż pozostaje aktywna zawodowo. W 2022 roku świętowała 30-lecie pracy, a także nagrała teledysk do piosenki "Jackie, Jackie".

Shazza to jedna z najbardziej tajemniczych gwiazd w polskim show-biznesie. Artystka od początku swojej kariery bardzo chroniła swoją prywatność. Wiadomo jednak, że przez blisko 10 lat była związana z Tomaszem Samborskim. Relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Gwiazda nie ma dzieci.

W zeszłym roku ujawniła, że od kilku lat zmaga się z nowotworem. Shazza ma chłoniaka, jednak został on wykryty we wczesnym stadium. - Można powiedzieć, że ja nie miałam żadnych objawów. Robiłam kontrolne badania. Jadąc na jeden z koncertów, wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora - powiedziała w "Pytaniu na śniadanie" piosenkarka.

Jak sama podkreśliła, poddała się leczeniu i robi wszystko, by wyzdrowieć. Przyjmuje leki, a także regularnie odwiedza szpitale. Artystka przyznała, że to właśnie muzyka oraz fani pomagają jej przetrwać trudne chwile.

