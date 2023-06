Ma dorosłego syna. Latami spekulowano, kto jest jego ojcem

To właśnie na planie tej produkcji poznał młodszą koleżankę Jolantę Żółkowską i stracił dla niej głowę. Choć Stalińska starała się walczyć o małżeństwo, miłość męża do innej kobiety była silniejsza i para zdecydowała się na cichy rozwód. Kołbasiuk był z Żółkowską do swojej śmierci w 2006 roku, a Stalińska nie zdecydowała się już nigdy na kolejny ślub.