Ludzie + 1 rozwód oprac. Katarzyna Dobrzyńska 24-12-2019 (11:06) Ma dość swojego męża. "To taki typ ciepłej kluchy" Hania jest rok po ślubie. Ze swoim ukochanym powiedzieli sobie "tak" po trzech latach związku. Kobieta myślała, że dobrze zna swojego partnera. Teraz jednak zaczyna dostrzegać, że jej mąż nie jest typem macho. Hania ma dość swojego męża. Nazywa go "ciepłe kluchy" (123RF) Wszyscy powtarzali Hani, że jej mąż to ideał. Wierny, miły, kochający, troskliwy. Sama tak o nim myślała, ale rok po ślubie wszystko się zmieniło. Zaczęła dostrzegać, że jej ukochany ma problemy z załatwianiem najprostszych czynności. Hanię bardzo denerwuje nieporadność męża, mówi wprost, że ma go dość. "Z byle jaką sprawą biegł do swojego ojca, matki albo mnie. Telefon do urzędu był problemem, bo 'przecież ty załatwisz lepiej'. Pracował, nic nie odkładał, nie miał ambicji, ledwo skończył studia. Miał możliwość dalszego kształcenia się, to nie skorzystał. Kupno butów było problemem, bo 'przecież ja nie wybiorę sam' i tak z każdą sprawą" – pisze kobieta na forum WP Kafeteria. "On obiecywał zmiany, widział swoje błędy i mówił o tym, ale na obietnicach się kończyło. Nadal był niezaradny. Ja bałam się komukolwiek powiedzieć coś w tej kwestii, bo moja rodzina wręcz go uwielbia. Ciągle powtarzają 'jaki dobry, miły chłopak'. Nie chcę być posądzona o materializm. Nasz związek z pozoru jest bajką, a tak naprawdę to mnie męczy ciągłe kierowanie życiem jego i swoim. Nie wiem, co robić. Mam go już dosyć" – dodała. Ma dość męża. "Nie wiem, co robić" Pod postem Hanny pojawiło się wiele komentarzy. Internauci próbowali znaleźć wyjście z sytuacji. "Po 5 latach matkowania miałam dość i się rozstaliśmy. Taki typ nigdy się nie zmieni, a podziękować możesz mamusi, która za niego myślała" – napisała forumowiczka. "Zostaw go kobieto, bo się zamęczysz, no chyba, że go bardzo kochasz, to się zastanów, jak to zmienić. Pomyśl tylko, czy na pewno chcesz mieć dziecko zamiast faceta w domu" – doradził inny obserwator wątku. "Hanka, w każdym związku tak jest. Jednak głównym zadaniem faceta jest zaopiekować się kobietą, sprawić, by czuła się bezpiecznie. Musisz postawić mu sprawę jasno, że czas dorosnąć, bo może on jest po prostu taki wygodny, wie, że wszystko za niego zrobisz, to on do niczego się nie garnie. Koniec z tym, niech poniesie konsekwencje" – skomentował internauta. A wy co byście doradzili Hani?