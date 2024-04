Ma dwie córki. Jedna z nich jest niezwykle podobna do mamy

Gdy w 2006 roku na antenie TVN pojawił się program "Sędzia Anna Maria Wesołowska", blondwłosa prawniczka szybko zdobyła rozpoznawalność, a w tzw. court show wcielała się w samą siebie. To właśnie to spowodowało, że wkrótce stała się najpopularniejszą sędziną w Polsce.

O życiu prywatnym sędziny do dziś wiadomo nie wiele. Anna Maria Wesołowska przez blisko 50 lat była żoną Ryszarda Wesołowskiego, z którym doczekała się dwóch córek. Obydwie pociechy zdecydowały się na otworzenie własnej kancelarii.

Starsza córka słynnej sędziny to Izabela Wesołowska-Świder, która jest adwokatem i specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie pomocy publicznej oraz prawie nieruchomości. Młodsza córka sędziny jest radcą prawnym i ukierunkowała się w prawie cywilnym i handlowym.

To właśnie Dominika 14 lat temu dała się sfotografować z matką na jednej z branżowych imprez. Już wtedy podobieństwo między nią a Anną Marią Wesołowską było bardzo widoczne.

Z mężem była prawie 50 lat. Przejmujące, co powiedziała po jego śmierci

