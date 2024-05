Odeszła od dwóch mężów. Okoliczności zawsze były takie same

Katarzyna Walter to polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła uznanie popularność dzięki występom zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie. Jej dorobek artystyczny obejmuje występy na takich scenach, jak Teatr Współczesny we Wrocławiu i Teatr Studio w Warszawie. Aktorka ma na swoim koncie również wiele ról filmowych, w tym w produkcjach takich jak "Na wolność" czy "Jedenastym przykazaniu".

Walter jest matką Kacpra oraz córki, również Katarzyny. Syn urodził się we Wrocławiu, jako pierwsze dziecko aktorki. Córka przyszła na świat, gdy artystka po studiach wróciła do Warszawy. Czym obecnie zajmują się dorosłe pociechy Walter?

W rodzinie Katarzyny Walter kobiety od strony matki od trzech pokoleń samotnie wychowywały dzieci. To wpłynęło na losy aktorki.

Dopiero gdy dzieci dorosły, Katarzyna mogła wrócić do ukochanego zawodu i realizować swoje pasje. To właśnie w momencie gdy pociechy opuściły gniazdo, aktorka wróciła do grania w serialach, uczenia zawodu w szkole aktorskiej oraz pomocy chorym w szpitalu.