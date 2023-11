Ma pięć lat starszą żonę. To córka znanego aktora

Co ciekawe, Suszyńska, oprócz tego, że jest aktorką, ma także znanego ojca. Mało kto wie, że jest nim Zbigniew Suszyński, aktor znany z ról w "Młodych wilkach" czy "E=mc2".

Jak możemy zobaczyć na zdjęciach z wydarzenia, nie szczędzili sobie czułości. Widać, że ich uczucie, choć trwa od wielu lat, wciąż nie wygasło. W show-biznesie to rzadkość.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!