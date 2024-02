Mało kto wie, że ma też córki. Oto jak wygląda najmłodsza

34-latka odziedziczyła jednak po ojcu miłość do sportu. Mało kto wie, że Zygmunt Chajzer jest w końcu absolwentem studiów na Akademii Wychowania Fizycznego.

Przed zapoznaniem drugiej żony, Zygmunt Chajzer miał już za sobą jedno małżeństwo. To z niego ma najstarszą córkę, Karolinę, o której niewiele mówi jednak publicznie. Jak wiadomo, córka prezentera mieszka za granicą i nie przyjeżdża zbyt często do Polski.

W rozmowie z Beatą Cichecką sprzed kilku lat, Zygmunt Chajzer zdradził, że Karolina jest mamą. Ma córkę Ewę, której on, ze względu na odległość, nie może widywać regularnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!