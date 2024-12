Jest z nim już od 10 lat. Bała się reakcji ludzi na ten związek

Magdalena Boczarska 12 grudnia 2024 roku skończyła 46 lat. Aktorka, która zdobyła sławę dzięki rolom w takich filmach jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" czy "Różyczka", ma równie znanego partnera. - Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy - wyznała kiedyś.

Magdalena Boczarska to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Wcieliła się chociażby w tytułową rolę w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", za którą otrzymała Orła w kategorii Najlepsza główna rola kobieca. Zagrała też m.in. w "Lejdis", "Różyczce" czy "Listach do M. 4".

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk - związek

Boczarska od 2014 roku jest w związku z Mateuszem Banasiukiem, również znanym aktorem. Poznali się na festiwalu w Toronto. - Ja promowałam tam film "W ukryciu", w którym zagrałam lesbijkę, a Mateusz film, w którym zagrał geja. Tak się odnaleźliśmy - mówiła w wywiadzie. W 2017 doczekali się syna Henryka. Para strzeże swojej prywatności i rzadko pokazuje się razem na salonach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przy okazji premiery filmu "Heaven in hell" aktorka opowiedziała o relacjach kobiet z młodszymi partnerami – wszystko dlatego, że grana przez nią bohaterka wiąże się z mężczyzną młodszym o 15 lat.

"Niby mówi się głośno o tym, że nie powinno budzić to kontrowersji, że to nic innego jak zwykł ageizm. Niestety cały czas w społeczeństwie tak jest, że kobieta z młodszym partnerem budzi zdziwienie, zainteresowanie, jakby było to coś egzotycznego" - podkreśliła we "Wproście".

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk © AKPA

Boczarska sama też tego doświadczyła - jest starsza od Banasiuka o siedem lat, przez co ich relacja wywoływała w mediach wiele emocji. - Wszystko to, co wydarzyło się w moim życiu, bardzo doceniam. W 39. roku życia zostałam mamą, więc powiedzenie "życie zaczyna się po 40." nabiera zupełnie innego znaczenia - dodała w tym samym wywiadzie.

"Długo się wahałam. Miałam problem, że on jest młodszy. Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek. Czego się bałam? Może najzwyczajniej w świecie tego, co ludzie powiedzą. Nie jest fajnie, gdy ciągle przypominają ci, że jesteś od niego starsza, że twój zegar biologiczny tyka" - wyznała z kolei w "Pani".

Magdalena Boczarska była w związku z Tomaszem Karolakiem

Wcześniej Magdalena Boczarska była w związku z Tomaszem Karolakiem. - Znamy się z czasów teatru, w ogóle nie graliśmy w filmach. Razem tłukliśmy biedę. Mieszkaliśmy na Piotrkowskiej w wielkim pokoju - opowiadał aktor w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Para była razem przez sześć lat, a ich burzliwa relacja rozgrzewała plotkarskie media. Mieli się rozstawać i wracać do siebie. Powodem jednego z rozstań miał być m. in. romans Karolaka z Violą Kołakowską.

Aktorka przez wiele lat była w związku z kolegą po fachu, Tomaszem Karolakiem © AKPA | Baranowski

We wspomnianym podcaście Karolak opowiedział, że oświadczył się swoim wszystkim partnerkom. Zdobył się też na wyznanie. - Violce Kołakowskiej też się oświadczyłem i nic nie wyszło, a jest mamą moich dzieci. Magdzie Lamparskiej też. Z nią to chciałem się żenić. Ilonie Ostrowskiej też się oświadczyłem. Kocham te wszystkie kobiety. One są wspaniałe i bardzo dużo mi dały - mówił.

W odcinku z Magdaleną Boczarską Wojewódzki wspomniał, że Karolak "przeprosił u nich swoje byłe kobiety". - Słyszałam. Ale wiesz co... Nie ma za co - odpowiedziała krótko.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!