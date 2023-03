Macała bułki w dyskoncie. Tak zawstydziła ją klientka

Kobieta upomniała klientkę dyskontu, która okazała się młodą Ukrainką. Zawstydzona zapakowała dotknięte przez siebie pieczywo. - Tak samo zachowałabym się w stosunku do Polki, Niemca czy Szweda - każdego, kto w ten sposób się zachowuje. Nie dość, że jest to obrzydliwe, to jeszcze niebezpieczne dla zdrowia. A wydawało się, że po pandemii koronawirusa ludzie będą mądrzejsi - tłumaczy łodzianka.