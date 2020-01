WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Macaulay Culkin z dziewczyną na meczu. To aktorka Brenda Song Macaulay Culkin pokazał się publicznie z życiową partnerką, Brendą Song podczas meczu futbolu w Los Angeles. Uwagę zwracały jego pomalowane na czerwono paznokcie. Macualay Culkin jest szczęśliwy u boku Brendy Song 39-latek już zawsze będzie kojarzyć się z rolą niesfornego urwisa, o którego istnieniu na moment zapomina cała rodzina. Filmy o Kevinie to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia - może się walić i palić, ale ten seans jest w milionach domów obowiązkowy.

Macaulay Culkin doskonale zdaje sobie z tego sprawę i ma do całego zamieszania wokół siebie spory dystans. Kilka lat temu wystąpił w sarkastycznej kontynuacji przygód Kevina – jeśli można tak ją nazwać. W krótkim filmie na YouTubie pokazał, jaki wpływ na niego miało porzucenie w święta. W gruncie rzeczy stał się uzależnionym od kontaktów z matką socjopatą. Macaulay Culkin i Brenda Song Prywatnie 39-latek wyszedł na prostą. Porzucił używki, rozwija się artystycznie i jest w szczęśliwym związku. Jego życiową towarzyszką jest koleżanka po fachu, Brenda Song. Ostatnio para pojawiła się na meczu Los Angeles Rams z Arizona Cardinals. Culkin i jego dziewczyna, która zaczynała karierę od udziału w produkcjach Disney Channel. Zakochani starali się nie zwracać na siebie uwagi. 39-letni aktor założył okulary przeciwsłoneczne i pił napój z plastikowego kubka. Na zdjęciach można dostrzec, że miał manicure. Wyglądał na wyluzowanego i szczęśliwego. Po tylu perturbacjach zdaje się, że ma teraz naprawdę dobry okres.