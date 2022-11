Maciej Kurzajewski wyjechał bez Cichopek. A teraz takie wieści z USA

Maciej Kurzajewski opowiedział o pasji do biegania. Zdradził, dlaczego to go fascynuje

Maciej Kurzajewski zafascynował się bieganiem po trzydziestce. "Chciałem poczuć na własnej skórze, czego doświadczają sportowcy, których spotykam podczas mojej pracy dziennikarskiej, oraz zyskać wiedzę, jak trudną robotę wykonują, by wspiąć się na mistrzowski poziom. Ja oczywiście daleki jestem od mistrzostwa, ale nawet będąc amatorem, mogłem poczuć ich wysiłek w biegach długodystansowych. (...) Mam teraz świadomość, że nawet jeśli ktoś nie wygrywa, to nie można mieć do niego pretensji o przegraną – zwłaszcza gdy jest to ranga mistrzowska – on na pewno dołożył wszelkich starań, by zrobić wszystko, co w jego mocy. Ale zrobiłem to też dla siebie" - opowiadał w jednym z wywiadów dla tvp.pl.