Maciej Kurzajewski został dziadkiem. "Cudowny dzień"

Maciej Kurzajewski ma ogromny powód do radości. Szczęśliwy tata Franciszka i Juliana właśnie został po raz pierwszy dziadkiem. Wobec tego, on i jego była żona - Paulina Smaszcz - doczekali się wnuczki. Nie wiadomo jeszcze, jakie otrzymała imię (możliwe, że będzie to imię angielskie bądź włoskie ze względu na pochodzenie synowej). Dziewczynka przyszła na świat w piątek 3 marca 2023 roku.