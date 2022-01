Maciej Orłoś rozstał się z trzecią żoną. I udzielił szczerego komentarza

Rozpad trzeciego małżeństwa Macieja Orłosia?

Do dziennikarzy "Super Expressu" doszły jednak słuchy, że trzecie małżeństwo Macieja Orłoś rozpadło się. - Tak, to prawda, ale nie chcę o tym rozmawiać. To moje życie prywatne, o którym nigdy nie lubiłem rozmawiać - odpowiedział były gwiazdor Telewizji Polskiej.